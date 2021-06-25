Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки

Характеристики

ВК- 150.1 Весы лабораторные. Габаритные размеры весов (ШхГхВ), 180х220х85мм Диаметр платформы для весов ВК-150.1, ВК-300.1 и ВК-600.1, 120мм Размер платформы для весов ВК-1500.1 и ВК-3000.1 (ШхГ), 136х162мм Диапазон рабочих температур, от +15 до +30°С Масса весов нетто/брутто, 1,5/2,1кг Работа весов от аккумулятора, до 24ч Жидкокристаллический индикатор с подсветкой -1 шт. Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам: RS-232 В комплекте поставки: - кабель интерфейсный DB9-M(вилка) - DB9-F(розетка) -1шт. - ветрозащитный экран для весов ВК-150.1, ВК-300.1 и ВК-600.1 - 1шт. - сетевой адаптер -1шт. Производство АО "МАССА-К", Россия