Запасная часть для оргтехники Накопитель FLASH с ПО 512 MB для книжного сканера Элар ПланСкан А2 DOM512_CBOOK

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Накопитель FLASH с ПО 512 MB для книжного сканера Элар ПланСкан А2 DOM512_CBOOK- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства