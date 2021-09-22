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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло офисное RCH 6002-1 S УЧ-00000637 экокожа серый 83х52х58СМ MeiBang Furniture Co.
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло офисное RCH 6002-1 S УЧ-00000637 экокожа серый 83х52х58СМ MeiBang Furniture Co.

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло офисное RCH 6002-1 S УЧ-00000637 экокожа серый 83х52х58СМ MeiBang Furniture Co.- Мебель для офисов и предприятий торговли
    5
    Кресло офисное RCH 6002-1 S УЧ-00000637 экокожа серый 83х52х58СМ MeiBang Furniture Co.

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 11308,8
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ОЦРК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      13000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      RCH 6002-1 S УЧ-00000637 Экокожа серая 830x520x580
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13000c НДС
    • ООО "КВАДРОСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12000c НДС
    • ООО "ДКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9424
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11308,8
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11308,8c НДС

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