Фотобарабан Konica Minolta IUP-16 A63X03V черный 60000 страниц оригинальный для Konica Minolta bizhub 4000P

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотобарабан Konica Minolta IUP-16 A63X03V черный 60000 страниц оригинальный для Konica Minolta bizhub 4000P- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства