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    Главная / Торговый портал / Оборудование для проходки тоннелей прочее / Анкер центральный шплинт АНЦ-180.00 180х1580/1255ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Анкер центральный шплинт АНЦ-180.00 180х1580/1255ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Анкер центральный шплинт АНЦ-180.00 180х1580/1255ММ- Оборудование для проходки тоннелей прочее
    17
    Анкер центральный шплинт АНЦ-180.00 180х1580/1255ММ

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    Цена
    от 13635,49
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    Поставщики
    • АО "Курганавторемонт"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11362,90
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13635,49
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13635,49c НДС

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