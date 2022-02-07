Набор противоожоговый НПСП №1 футляр сумка 280х225х70ММ укомплектовывается в соответствии с Приказом МЧС России № 331 от 30.06.2014 г. ТУ 9398-156-10973749-2015 ООО Предприятие ФЭСТ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор противоожоговый НПСП №1 футляр сумка 280х225х70ММ укомплектовывается в соответствии с Приказом МЧС России № 331 от 30.06.2014 г. ТУ 9398-156-10973749-2015 ООО Предприятие ФЭСТ- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами