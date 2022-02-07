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    Главная / Торговый портал / Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами / Набор противоожоговый ФЭСТ НПСП №2 футляр сумка 280х225х70ММ укомплектовывается в соответствии с Приказом МЧС России № 331 от 30.06.2014 г. ТУ 9398-156-10973749-2015
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    Набор противоожоговый ФЭСТ НПСП №2 футляр сумка 280х225х70ММ укомплектовывается в соответствии с Приказом МЧС России № 331 от 30.06.2014 г. ТУ 9398-156-10973749-2015

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор противоожоговый ФЭСТ НПСП №2 футляр сумка 280х225х70ММ укомплектовывается в соответствии с Приказом МЧС России № 331 от 30.06.2014 г. ТУ 9398-156-10973749-2015- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
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    Набор противоожоговый ФЭСТ НПСП №2 футляр сумка 280х225х70ММ укомплектовывается в соответствии с Приказом МЧС России № 331 от 30.06.2014 г. ТУ 9398-156-10973749-2015

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    Поставщики
    • ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ "ФЭСТ"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      НПСП укомплектовывается в соответствии с Приказом МЧС России № 331 от 30.06.2014 г.ТУ 9398-156-10973749-2015.Состав:1. Бинт марлевый медицинский стерильный 5м х 10см – 3 шт.2. Бинт марлевый медицинский стерильный 7м х 14см – 3 шт.3. Бинт эластичный трубчатый (для фиксации повязок) №1,3,6 – 3 шт.4. Ножницы для разрезания повязок по Листеру – 1 шт.5. Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое «ЭверсЛайф-Гель», стерильное (10 г) – 3 шт.6. Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое «ЭверсЛайф-СП», стерильное (18см х 13см) – 10 шт.7. Средство перевязочное гидрогелевое кровоостанавливающее «ЭверсЛайф-Гемо», стерильное (18см х 13см) – 7 шт.Футляр сумка - 280 х225х70 мм.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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