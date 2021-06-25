Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки

Характеристики

Гири класса точности М1 предназначены для поверки (калибровки) весов среднего класса точности по ГОСТ 24104-2001, среднего и обычного классов точности по ГОСТ 29329-92 и гирь класса точности М2 и М3 по ГОСТ OIML R 111-1-2009 в соответствии с нормативными документами по поверке, для калибровки (юстировки) электронных весов, а также для взвешивания веществ и материалов. Выпускаются по ГОСТ OIML R 111-1-2009.