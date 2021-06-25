Весы лабораторные электронные Веста ВМ12001М-Н 12000Г 0.1Г 335х240ММ 345х350х90ММ класс II высокий с поверкой
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы лабораторные электронные Веста ВМ12001М-Н 12000Г 0.1Г 335х240ММ 345х350х90ММ класс II высокий с поверкой- Весы лабораторные
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Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
Лабораторные весы ВМ12001М - II, со светодиодным дисплеем и наибольшим пределом взвешивания 12 кг.