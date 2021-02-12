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    Главная / Торговый портал / Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений / Секция стола для переговоров торцевая 2000х1000х760ММ ДСП Бук Артизан Песочный K013SU Мебельная фабрика "Фаворит" Россия
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    Секция стола для переговоров торцевая 2000х1000х760ММ ДСП Бук Артизан Песочный K013SU Мебельная фабрика "Фаворит" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Секция стола для переговоров торцевая 2000х1000х760ММ ДСП Бук Артизан Песочный K013SU Мебельная фабрика "Фаворит" Россия- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
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    Секция стола для переговоров торцевая 2000х1000х760ММ ДСП Бук Артизан Песочный K013SU Мебельная фабрика "Фаворит" Россия

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    Цена
    от 24531,6
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ПРОСТРАНСТВО ОФИСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22970
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27564
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Угловой элемент переговорного стола выполнен из ДСП. Размеры 2000*1000*760мм, 180º. Угловой элемент состоит из двух опор, соединительной планки из ДСП, которая крепится к опорам и столешницы. Торцы деталей стола облицованы кромкой на основе акрилонитрил-бутадиен-стирола, устойчивой к действию повышенной температуры и агрессивных химических веществ. Красящие пигменты имеют шестую степень устойчивости к УФ – излучению. Видимые торцы обработаны кромкой толщиной 2,0 мм, скрытые детали обработаны кромкой толщиной 1,5 мм. Для приклеивания мебельной кромки используется специальный клей–расплав, в состав которого входит термопластичная композиция, модификаторы и целевые добавки, а также красящие пигменты, которые не содержат в своём составе растворителей. Стол поставляется в разобранном виде, упакованный в гофрокартон и защитную пленку. Углы упаковки защищены пластиковыми накладками из ударопрочного пластика. Цвет – бук тиара.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Город Санкт-Петербург город федерального значения
      Подробнее
      27564c НДС
    • ООО "СЛАВЯНСКАЯ МЕБЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20443
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24531,6
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      24531,6c НДС

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