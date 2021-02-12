Характеристики

Угловой элемент переговорного стола выполнен из ДСП. Размеры 2000*1000*760мм, 180º. Угловой элемент состоит из двух опор, соединительной планки из ДСП, которая крепится к опорам и столешницы. Торцы деталей стола облицованы кромкой на основе акрилонитрил-бутадиен-стирола, устойчивой к действию повышенной температуры и агрессивных химических веществ. Красящие пигменты имеют шестую степень устойчивости к УФ – излучению. Видимые торцы обработаны кромкой толщиной 2,0 мм, скрытые детали обработаны кромкой толщиной 1,5 мм. Для приклеивания мебельной кромки используется специальный клей–расплав, в состав которого входит термопластичная композиция, модификаторы и целевые добавки, а также красящие пигменты, которые не содержат в своём составе растворителей. Стол поставляется в разобранном виде, упакованный в гофрокартон и защитную пленку. Углы упаковки защищены пластиковыми накладками из ударопрочного пластика. Цвет – бук тиара.