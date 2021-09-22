Стол письменный для руководителя прямой Terra 106/V9/W3/V9/V9.W3.07 каркас ДСП ДСП 1580х500х630ММ мали на опорной тумбе с нишей и 3 ящиками

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол письменный для руководителя прямой Terra 106/V9/W3/V9/V9.W3.07 каркас ДСП ДСП 1580х500х630ММ мали на опорной тумбе с нишей и 3 ящиками- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений