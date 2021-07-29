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    Главная / Торговый портал / Шкафы офисные деревянные / Шкаф для документов стеллаж закрытый Фаворит по согласованию с Заказчиком 1300х1400х450ММ белый/серый ЛДСП 16ММ ЛДСП 32ММ ABS 2ММ 4 полки 2-дверный двери раздвижные (купе)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф для документов стеллаж закрытый Фаворит по согласованию с Заказчиком 1300х1400х450ММ белый/серый ЛДСП 16ММ ЛДСП 32ММ ABS 2ММ 4 полки 2-дверный двери раздвижные (купе)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов стеллаж закрытый Фаворит по согласованию с Заказчиком 1300х1400х450ММ белый/серый ЛДСП 16ММ ЛДСП 32ММ ABS 2ММ 4 полки 2-дверный двери раздвижные (купе)- Шкафы офисные деревянные
    38
    Шкаф для документов стеллаж закрытый Фаворит по согласованию с Заказчиком 1300х1400х450ММ белый/серый ЛДСП 16ММ ЛДСП 32ММ ABS 2ММ 4 полки 2-дверный двери раздвижные (купе)

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    Цена
    от 37069,2
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ПРОСТРАНСТВО ОФИСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      34710
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      41652
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стеллаж 1400*450*1300 Размеры: (Ш/Г/В) 1400*450*1300 Корпус и топ шкафа изготовлен из ЛДСП производства Эггер. Цвет ЛДСП белый премиум W1000 ST9. Топ толщиной 32 мм. Корпус толщиной 16 мм. Полки и дно толщиной 25 мм. Топ шкафа по периметру обработан кромкой ABS толщиной 2 мм производства REHAU в цвет ЛДСП. Шкаф-купе с раздвижной опорной системой Fast Система состоит из: Направляющая универсальная; Ролик нижний 8 шт. Стопор Доводчик состоящий из: доводчик – 2 шт. декоративная накладка (левая/правая) – 2 шт. активатор внешней двери – 1 шт. активатор внутренней двери – 1 шт. Двери-купе из ЛДСП с декоративным пластиком Цвет алюминий. Расположение фактуры пластика горизонтальное. Пластик по всей площади двери. Каждая дверь окантована врезным профилем двух типов. Один тип профиля врезной торцевой П-образной - ручка, расположен по вертикали двери. Второй тип профиля врезной Т-образный профиль с обхватом. По лицевой части шкафа предусмотрен декоративный анодированный уголок высотой 15 мм. Конструкция шкафа. Шкаф разделен внутренней перегородкой на 2 равные части. В каждой части по 2 полки, которые образуют 3 ниши. Полки обрамлены по периметру кромкой противоударной ABS. С лицевой части кромка толщиной 2 мм, остальная кромка 0,4 мм. Полки устанавливаются на полкодержатели Permo. Шкаф устанавливается на 6 опор высотой 100 мм. Цвет опоры- алюминий/ металл. Опора выдерживает нагрузку 160 кг. на 1 опору. Артикул- NZ4708 100ММ. Производитель «GAMET» Диаметр опоры 54 мм. Сборка происходит на эксцентриковые стяжки. Сборка происходит на скрытую фурнитуру. На лицевой части нет видимых элементов крепления. Все технические отверстия закрыты заглушками белого цвета.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Город Санкт-Петербург город федерального значения
      Подробнее
      41652c НДС
    • ООО "СЛАВЯНСКАЯ МЕБЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      30891
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      37069,2
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      37069,2c НДС

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