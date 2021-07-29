Характеристики

Стеллаж 1400*450*1300 Размеры: (Ш/Г/В) 1400*450*1300 Корпус и топ шкафа изготовлен из ЛДСП производства Эггер. Цвет ЛДСП белый премиум W1000 ST9. Топ толщиной 32 мм. Корпус толщиной 16 мм. Полки и дно толщиной 25 мм. Топ шкафа по периметру обработан кромкой ABS толщиной 2 мм производства REHAU в цвет ЛДСП. Шкаф-купе с раздвижной опорной системой Fast Система состоит из: Направляющая универсальная; Ролик нижний 8 шт. Стопор Доводчик состоящий из: доводчик – 2 шт. декоративная накладка (левая/правая) – 2 шт. активатор внешней двери – 1 шт. активатор внутренней двери – 1 шт. Двери-купе из ЛДСП с декоративным пластиком Цвет алюминий. Расположение фактуры пластика горизонтальное. Пластик по всей площади двери. Каждая дверь окантована врезным профилем двух типов. Один тип профиля врезной торцевой П-образной - ручка, расположен по вертикали двери. Второй тип профиля врезной Т-образный профиль с обхватом. По лицевой части шкафа предусмотрен декоративный анодированный уголок высотой 15 мм. Конструкция шкафа. Шкаф разделен внутренней перегородкой на 2 равные части. В каждой части по 2 полки, которые образуют 3 ниши. Полки обрамлены по периметру кромкой противоударной ABS. С лицевой части кромка толщиной 2 мм, остальная кромка 0,4 мм. Полки устанавливаются на полкодержатели Permo. Шкаф устанавливается на 6 опор высотой 100 мм. Цвет опоры- алюминий/ металл. Опора выдерживает нагрузку 160 кг. на 1 опору. Артикул- NZ4708 100ММ. Производитель «GAMET» Диаметр опоры 54 мм. Сборка происходит на эксцентриковые стяжки. Сборка происходит на скрытую фурнитуру. На лицевой части нет видимых элементов крепления. Все технические отверстия закрыты заглушками белого цвета.