Характеристики

Шкаф гардероб 1600*600*1600 Размеры: (Ш/Г/В) 1600*600*1600 Корпус и топ шкафа изготовлен из ЛДСП производства Эггер. Цвет ЛДСП белый премиум W1000 ST9. Топ толщиной 32 мм. Корпус толщиной 16 мм. Полки и дно толщиной 25 мм. Топ шкафа по периметру обработан кромкой ABS толщиной 2 мм производства REHAU в цвет ЛДСП. Шкаф-купе с раздвижной опорной системой Fast Система состоит из: Направляющая универсальная; Ролик нижний 8 шт. Стопор Доводчик состоящий из: доводчик – 2 шт. декоративная накладка (левая/правая) – 2 шт. активатор внешней двери – 1 шт. активатор внутренней двери – 1 шт. Двери-купе из ЛДСП с декоративным пластиком Цвет алюминий. Расположение фактуры пластика горизонтальное. Пластик по всей площади двери. Каждая дверь окантована врезным профилем двух типов. Один тип профиля врезной торцевой П-образной - ручка, расположен по вертикали двери. Второй тип профиля врезной Т-образный профиль с обхватом. По лицевой части шкафа предусмотрен декоративный анодированный уголок высотой 15 мм. Конструкция шкафа. Шкаф разделен внутренней перегородкой на 2 части. Правая часть комплектуется 3 полками из ЛДСП Длина полки 300-350 мм, глубина полки 495 мм. Полки обрамлены по периметру кромкой противоударной ABS. С лицевой части кромка толщиной 2 мм, остальная кромка 0,4 мм. Полки устанавливаются на полкодержатели Permo. Левая часть комплектуется хромированной трубой диаметром 25 мм. для верхней одежды. Шкаф устанавливается на 6 опор высотой 100 мм. Цвет опоры- алюминий/ металл. Опора выдерживает нагрузку 160 кг. на 1 опору. Артикул- NZ4708 100ММ. Производитель «GAMET» Диаметр опоры 54 мм. Сборка происходит на эксцентриковые стяжки. Сборка происходит на скрытую фурнитуру. На лицевой части нет видимых элементов крепления. Все технические отверстия закрыты заглушками белого цвета.