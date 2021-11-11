Фильтр для воды сменный Гейзер 600Л/ЧАС SL-10" ТУ 3697-006-48781573-05

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр для воды сменный Гейзер 600Л/ЧАС SL-10" ТУ 3697-006-48781573-05- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод