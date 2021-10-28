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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле пиломатериалами / Плита потолочная Armstrong Байкал 600х600х12ММ белый 7.2М2 20ШТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Плита потолочная Armstrong Байкал 600х600х12ММ белый 7.2М2 20ШТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Плита потолочная Armstrong Байкал 600х600х12ММ белый 7.2М2 20ШТ- Услуги по оптовой торговле пиломатериалами
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    Плита потолочная Armstrong Байкал 600х600х12ММ белый 7.2М2 20ШТ

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    Цена
    от 121,2
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2436
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2923,2
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2923,2c НДС
    • Трегубенко Елена Николаевна
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2436
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2923,2
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2923,2c НДС
    • ГЛОБА АЛИНА МИХАЙЛОВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      250
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      250
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Арт. 530000236 Тип: Плиты минеральные Марка: Armstrong Страна производства: Россия Толщина (мм): 12 Количество в упаковке (м2): 7.2 Длина (мм): 600 Количество в упаковке (шт): 20 Вес брутто (кг/упак) : 18.5 Ширина (мм): 600
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      250c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      165
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      165
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      165c НДС
    • ООО "ТЕПЛОСЕТЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      130
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      156
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "КОММЕРС МР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      125
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      150
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
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    • ПИМЕНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ
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      Цена без НДС, руб.
      150
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      Цена с НДС, руб.
      150
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
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      0
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      Подробнее
      150c НДС
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      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      110
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      132
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      132c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ "СТРОЙДАР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      102,60
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      123,12
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      40
      Регионы поставки
      Подробнее
      123,12c НДС
    • ООО "ПОСТАВКА"
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      121,2
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      121,2c НДС
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      89,93
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      107,92
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      107,92c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Потолочная плита Armstrong Байкал Board 600x600х12 мм Количество в наборе 20 Упаковка (м²) 7.2 Длина (мм) 600.0 Ширина (мм) 600.0 Толщина (мм)12 Цвет белый МаркаARMSTRONG Страна производства Россия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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