Набор реагентов Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device для качественного выявления антигена SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки человека иммунохроматографическим методом 25ШТ РЗН 2020/12775 от 02.12.20 Эббот Рапид Диагностикс Йена ГмбХ Германия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device для качественного выявления антигена SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки человека иммунохроматографическим методом 25ШТ РЗН 2020/12775 от 02.12.20 Эббот Рапид Диагностикс Йена ГмбХ Германия- Реагенты диагностические