Шкаф лабораторный вытяжной ЛАМО 1800 ШВМоп 1880х750х2400ММ для определения парафинов тумба с вытяжкой, 1 поддон под реактивы

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф лабораторный вытяжной ЛАМО 1800 ШВМоп 1880х750х2400ММ для определения парафинов тумба с вытяжкой, 1 поддон под реактивы- Шкафы металлические прочие