Разработка проекта освоения лесов для рекультивации 1 проект согласование с заказчиком и получение положительного заключения экспертизы 3ГА Работы земляные; работы по расчистке территории от 210629,97 ₽ В корзину

Разработка проекта освоения лесов 1 проект согласование с заказчиком и получение положительного заключения экспертизы свыше 60ГА Работы земляные; работы по расчистке территории Не указана В корзину

Выполнение землеустроительных работ участка Работы земляные; работы по расчистке территории Не указана В корзину

Выполнение землеустроительных работ (комплексное) земельного участка подлежащего рекультивации для оформления права собственности подготовка, согласование и утверждение проектной документации о лесном участке, материально-денежная оценка (при необходимости), сопровождение получения приказа Комитета лесов РК о предоставлении лесного участка в аренду и подписания договора аренды лесного участка, разработка проекта освоения лесов с получением положительного заключения в Комитете лесов РК, подготовка лесной декларации Работы земляные; работы по расчистке территории Не указана В корзину

Выполнение землеустроительных работ (комплексное) на землях лесного фонда необходимых для предоставления участков в аренду Работы земляные; работы по расчистке территории от 237000 ₽ В корзину

Выполнение землеустроительных работ (комплексное) участка Работы земляные; работы по расчистке территории от 48000 ₽ В корзину

Разработка проекта освоения лесов 1 проект согласование с заказчиком и получение положительного заключения экспертизы от 30 до 60ГА Работы земляные; работы по расчистке территории Не указана В корзину

Разработка проекта освоения лесов 1 проект согласование с заказчиком и получение положительного заключения экспертизы от 10 до 30ГА Работы земляные; работы по расчистке территории Не указана В корзину

Разработка проекта освоения лесов 1 проект согласование с заказчиком и получение положительного заключения экспертизы до 10ГА Работы земляные; работы по расчистке территории от 50000 ₽ В корзину

Земляные работы Разработка грунта, засыпка траншей, пазух котлованов и ям механизированным способом Работы земляные; работы по расчистке территории от 708,33 ₽ В корзину

Производство земляных работ Работы земляные; работы по расчистке территории Не указана В корзину