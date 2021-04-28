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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Многофункциональное устройство (МФУ) Kyocera Ecosys M4125idn
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Многофункциональное устройство (МФУ) Kyocera Ecosys M4125idn

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Многофункциональное устройство (МФУ) Kyocera Ecosys M4125idn- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
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    Многофункциональное устройство (МФУ) Kyocera Ecosys M4125idn

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    Цена
    от 99000
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ОСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      132000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      158400
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      158400c НДС
    • ООО "ОФИС-КОНТАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      112000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      134400
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      134400c НДС
    • ООО "МК КОМПАНИ ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      101000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      121200
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      121200c НДС
    • ООО "КОМПАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      82500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      99000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Чеченская Республика*
      Подробнее
      99000c НДС

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