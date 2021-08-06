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    Главная / Торговый портал / Косилки для газонов, парков или спортивных площадок / Газонокосилка бензиновая самоходная STIHL RT 5097 С 8.2КВТ 30-100ММ 9Л 95СМ 250Л
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Газонокосилка бензиновая самоходная STIHL RT 5097 С 8.2КВТ 30-100ММ 9Л 95СМ 250Л

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Газонокосилка бензиновая самоходная STIHL RT 5097 С 8.2КВТ 30-100ММ 9Л 95СМ 250Л- Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
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    Газонокосилка бензиновая самоходная STIHL RT 5097 С 8.2КВТ 30-100ММ 9Л 95СМ 250Л

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    Цена
    от 328200
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      450000
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      444000c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки
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      Минимальная партия
      0
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      437988c НДС
    • ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      0.0
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      370000
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки
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      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      370000c НДС
    • ООО "ПРОФТОРГ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      354620
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      Спецификация
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      Минимальная партия
      0
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    • ООО "ИНСТРУМЕНТСЕРВИС"
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      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Трактор для газона (газонокосилка самоходная) STIHL RT 5097 С коэффициент вибрации 0,49 К м/с2 ; ширина скашивания 95 см; площадь газона 0-6.000 м2;высота скашивания 30-100 мм; значение вибрации 2,6 м/с2;номинальная мощность 8,2 кВт/ 11,1 л/с; рабочий объем 500 см3;объем бака 9 л; объем травосборника 250 л; уровень звуковой мощности гарантированный LWFd 100 дБ(А);вес 231 кг "STIHL", Австрия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Ставропольский край
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      Не указана
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Трактор для газона (газонокосилка самоходная) STIHL RT 5097 С коэффициент вибрации 0,49 К м/с2 ; ширина скашивания 95 см; площадь газона 0-6.000 м2;высота скашивания 30-100 мм; значение вибрации 2,6 м/с2;номинальная мощность 8,2 кВт/ 11,1 л/с; рабочий объем 500 см3;объем бака 9 л; объем травосборника 250 л; уровень звуковой мощности гарантированный LWFd 100 дБ(А);вес 231 кг "STIHL", Австрия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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