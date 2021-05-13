Выполнение работ по отбивке штукатурки с поверхностей стен и потолков

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Выполнение работ по отбивке штукатурки с поверхностей стен и потолков- Работы отделочные декоративные