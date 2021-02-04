Фотобарабан Canon 8065B001AA 000 цветной iPress C600/C700/C800

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотобарабан Canon 8065B001AA 000 цветной iPress C600/C700/C800- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства