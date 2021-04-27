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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Многофункциональное устройство (МФУ) Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3720i
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Многофункциональное устройство (МФУ) Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3720i

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Многофункциональное устройство (МФУ) Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3720i- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
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    Многофункциональное устройство (МФУ) Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3720i

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    Цена
    от 230400000
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    Поставщики
    • ООО "МК-СЕРВИС ЦЕНТР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      192000000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      230400000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      230400000c НДС
    • ООО "ОПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      250000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      300000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      300000c НДС
    • ООО "ПОРТ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      190500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      228600
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      228600c НДС
    • ООО "ОСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      188333,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      226000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      226000c НДС
    • ООО "КВАДРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      183750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      220500
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      220500c НДС
    • ООО "РЕМИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      183750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      220500
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      220500c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ КАСТ"
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      Цена без НДС, руб.
      175333,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      210400
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      210400c НДС
    • ООО "ТЕХИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      148570
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      178284
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      178284c НДС
    • ООО "РЕМИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      146067,8
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      175281,36
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      175281,36c НДС
    • ООО "МИЖЕН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      146067,8
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      175281,36
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      175281,36c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      135000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      162000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      162000c НДС
    • ООО "АСПЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      133333,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      160000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      160000c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      119000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      142800
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      142800c НДС
    • ООО "Нью Лайн Компани"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      117500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      141000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      141000c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      117443,33
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      140932
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      140932c НДС
    • ООО ТСК "МЕРКУРИЙ"
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      Цена без НДС, руб.
      110975
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      20.0
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      133170
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      133170c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ "ЭКОАРТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      109033,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      130840
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      130840c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
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      Цена без НДС, руб.
      105208,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      126250
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      126250c НДС
    • ООО "М-ИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      99104,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      118925
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      118925c НДС
    • ООО "РОМБИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      99083,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      118900
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      118900c НДС
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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