Характеристики

Веха пластиковая оранжевая, высота 1200мм., d-40мм., 2СВ полосы Веха изготавливается из полиэтилена. Удобная конструкция с округлым сечением. Малый вес. Простота установки. Яркий оранжевый цвет и две световозвращающие полосы обеспечивают хорошую видимость изделия при плохой погоде и в темное время суток. Позволяет быстро смонтировать сигнальные и оградительные конструкции на любой открытой площадке или в закрытых помещениях. Установка осуществляется в мягкое основание (грунт) с использованием крепежного металлического стержня или в жесткое (асфальт) с помощью устойчивой полимерной подставки, в которой предусмотрен паз для крепления пластиковой вехи. Все комплектующие поставляются отдельно Цвет: оранжевый с двумя световозвращающими полосами. Высота: 1200 мм. Диаметр: 40 мм. ТУ 2291-003-80696777-2014