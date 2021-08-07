Бумага для флипчартов Attache в клетку 20ШТ 5ШТ 67.5х98СМ белая 80г/м2

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для флипчартов Attache в клетку 20ШТ 5ШТ 67.5х98СМ белая 80г/м2- Бумага для аппаратов и приборов