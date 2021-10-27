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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло для руководителя Metta Samurai S-1.04 искусственная кожа/сетка/металл черный MultiBlock Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло для руководителя Metta Samurai S-1.04 искусственная кожа/сетка/металл черный MultiBlock Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Metta Samurai S-1.04 искусственная кожа/сетка/металл черный MultiBlock Россия- Мебель для офисов и предприятий торговли
    14
    Кресло для руководителя Metta Samurai S-1.04 искусственная кожа/сетка/металл черный MultiBlock Россия

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    Цена
    от 10437,6
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    Поставщики
    • ООО "МАРКЕТ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      32000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      38400
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Metta Samurai S-1.04 с синхромеханизмом качания MultiBlock, материалы обивки спинки и сиденья: сверхпрочная сетчатая ткань, цвет черный, подлокотники: стальные, покрытые зеркальным хромом
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      38400c НДС
    • ООО "ФАРЕНГЕЙТ СЕРВИСМЕБЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      32500
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      32500
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      32500c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25833,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      31000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      3
      Регионы поставки
      Подробнее
      31000c НДС
    • ООО "МКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25079
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30094,8
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      30094,8c НДС
    • ООО ТД "АМБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22092,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      26511
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      26511c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21989
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      26386,8
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Кресло для руководителя Metta Samurai S-1.04 искусственная кожа/сетка/металл, цвет черный, механизм качения MultiBlock.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      26386,8c НДС
    • ООО "ТОРОС ЯМАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20745,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24895
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      3
      Регионы поставки
      Подробнее
      24895c НДС
    • ООО "СПЕЦСНАБПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20723,4
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24868,08
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      24868,08c НДС
    • ООО "ФАЙБЕР-ТЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22800
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      22800c НДС
    • ООО "СЛАВЯНСКАЯ МЕБЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18147
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21776,4
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21776,4c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18086,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21704
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Торговая марка: Метта Подробные характеристики Материал обивки: искусственная кожа/сетка Цвет обивки: черный Макс. статическая нагрузка, кг: 120 Материал крестовины: хромированный металл Механизм качания: MultiBlock Ценовая категория: бизнес-класс Поясничный упор: Да Наличие подголовника: Да Подставка для ног: Нет Материал спинки: сетка Материал подлокотников: металл с мягкими накладками Материал сиденья: сетка Цвет спинки: черный Цвет сиденья: черный Цвет подлокотников: хром/в цвет кресла Цвет крестовины: хром Регулировка высоты спинки: Да Регулировка наклона спинки: Да Регулировка силы отклонения спинки: Да Регулировка глубины сиденья: Да Регулировка высоты сиденья: Да Регулировка поясничного упора: Да Регулировка подголовника: Нет Регулировка подлокотников: Нет Диаметр штока колесных опор: 11 мм Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Россия Сборка мебели: требуется сборка поставщиком
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21704c НДС
    • ООО "АЛЬТЕРНАТИВА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18086,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21704
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Торговая марка: Метта Подробные характеристики Материал обивки: искусственная кожа/сетка Цвет обивки: черный Макс. статическая нагрузка, кг: 120 Материал крестовины: хромированный металл Механизм качания: MultiBlock Ценовая категория: бизнес-класс Поясничный упор: Да Наличие подголовника: Да Подставка для ног: Нет Материал спинки: сетка Материал подлокотников: металл с мягкими накладками Материал сиденья: сетка Цвет спинки: черный Цвет сиденья: черный Цвет подлокотников: хром/в цвет кресла Цвет крестовины: хром Регулировка высоты спинки: Да Регулировка наклона спинки: Да Регулировка силы отклонения спинки: Да Регулировка глубины сиденья: Да Регулировка высоты сиденья: Да Регулировка поясничного упора: Да Регулировка подголовника: Нет Регулировка подлокотников: Нет Диаметр штока колесных опор: 11 мм Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Россия Сборка мебели: требуется сборка поставщиком
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21704c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС МЁБИЛЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21600
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21600c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17957
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21548,4
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21548,4c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      20400
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      20400c НДС
    • ООО "ДКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      19008
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      19008c НДС
    • МАСЛЕНКОВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15300
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      18360
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      18360c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8698
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10437,6
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10437,6c НДС

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