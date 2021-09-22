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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло офисное Easy Chair 641 искусственная кожа/пластик черный/серый Multi Block Limit
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло офисное Easy Chair 641 искусственная кожа/пластик черный/серый Multi Block Limit

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло офисное Easy Chair 641 искусственная кожа/пластик черный/серый Multi Block Limit- Мебель для офисов и предприятий торговли
    22
    Кресло офисное Easy Chair 641 искусственная кожа/пластик черный/серый Multi Block Limit

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 16920
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "СПЕЦСНАБПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19362,06
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      23234,48
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      23234,48c НДС
    • ООО "СЛАВЯНСКАЯ МЕБЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17993
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21591,6
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21591,6c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15158,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      18190
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Торговая марка: Easy Chair Подробные характеристики Материал обивки: экокожа Цвет обивки: черный Макс. статическая нагрузка, кг: 180 Материал крестовины: пластик Механизм качания: Multi Block Limit Материал подлокотников: пластик с мягкими накладками Цвет подлокотников: черный/серый Гарантийный срок: 12 мес Наличие в салоне: нет Страна происхождения: Россия Ортопедические свойства: Нет Сборка мебели: требуется сборка поставщиком Ценовая категория: бизнес-класс Подлокотники: Да Диаметр штока колесных опор: 11 мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      18190c НДС
    • ООО "АЛЬТЕРНАТИВА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15157
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      18188,4
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      18188,4c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС МЁБИЛЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      18000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      18000c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      18000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      18000c НДС
    • ООО "ДКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16920
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      16920c НДС

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