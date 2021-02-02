Пылесос моющий Numatic George GVE370-2 1.06ВТ 9Л 355х355х510ММ 8.8КГ промышленный (профессиональный)
Пылесосы бытовые
Не указана
Кофемашина Philips HD8649/01 1Л 180Г 1400ВТ черный 295х325х420ММ
Машины и приборы для механизации кухонных работ
от 22171₽
Фен для волос Philips BHD351/30 2100ВТ 6 регулировок скорости черный 1494758
Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки
от 3093,12₽
Фен для волос Ksitex F-1800W 1800ВТ настенный 2 режима белый пластик ABS
Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки
от 2730₽
Кофемашина Philips Saeco Lirika One Touh Cappuccino 2.5Л 500Г 15БАР 1850ВТ нержавеющая сталь 215х381х450ММ 8КГ
Машины и приборы для механизации кухонных работ
Не указана
Аппарат высокого давления дизельный Посейдон D12-220-15-IP-L-Th-Reel1 220БАР 9.2КВТ 15Л/МИН 35Л Lifan 12Л.С. 1130х800х1090ММ дизельный нагреватель, насос, шланг 8ММх50М на барабане, 2 трубоочистные форсунки, роторная трубоочистная форсунка, шланг 8ММх15М, пистолет, удлинительное копье, инжектор, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей, форсунка для инжекции химического состава
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
Не указана
Мини-мойка Зубр АВД-П225 3000ВТ 0.9Л 225БАР 408Л/Ч
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки
от 26217₽
Фен для волос GASTRORAG GDC100-15 1000ВТ настенный 5 режимов нагрева пластмасса 20.5х11х58СМ
Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки
от 5653₽
Штроборез А-745 электрический
Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки
от 6350₽
Аппарат для чистки обуви Санпропускник ST-L-05 86х72х110СМ для автоматической мойки и чистки подошв и голенищ обуви персонала перед входом (выходом) в (из) санитарную зону
Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Аппарат высокого давления мобильный Bosch GHP 5-14 140БАР 2.4КВТ 0.600.910.100
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
от 39301₽
Электромясорубка шнековая Торгмаш М-300М 1500ВТ 380В
Электромясорубки
от 39625,34₽