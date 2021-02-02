Машины и приборы для механизации кухонных работ

Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки

Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки

Машины и приборы для механизации кухонных работ

Аппарат высокого давления дизельный Посейдон D12-220-15-IP-L-Th-Reel1 220БАР 9.2КВТ 15Л/МИН 35Л Lifan 12Л.С. 1130х800х1090ММ дизельный нагреватель, насос, шланг 8ММх50М на барабане, 2 трубоочистные форсунки, роторная трубоочистная форсунка, шланг 8ММх15М, пистолет, удлинительное копье, инжектор, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей, форсунка для инжекции химического состава

Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки

Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки

Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки

Аппарат для чистки обуви Санпропускник ST-L-05 86х72х110СМ для автоматической мойки и чистки подошв и голенищ обуви персонала перед входом (выходом) в (из) санитарную зону

Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки

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