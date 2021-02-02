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    Главная / Торговый портал / Электрокофемолки / Кофемолка барная Obel Mito Istantaneo (Автомат) 350ВТ 1.5КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кофемолка барная Obel Mito Istantaneo (Автомат) 350ВТ 1.5КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кофемолка барная Obel Mito Istantaneo (Автомат) 350ВТ 1.5КГ- Электрокофемолки
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    Кофемолка барная Obel Mito Istantaneo (Автомат) 350ВТ 1.5КГ

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    Поставщики
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
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      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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