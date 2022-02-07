Повязка гелевая, лечебная АППОЛО ПГ-ПАК-АМ 10х10СМ для лечения ран различной этиологии, в том числе при диабетической стопе, трофических язвах, пролежнях ТУ 9393-001-42965160-2010; ТУ 9393-002-42965160-2009 002 03

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Повязка гелевая, лечебная АППОЛО ПГ-ПАК-АМ 10х10СМ для лечения ран различной этиологии, в том числе при диабетической стопе, трофических язвах, пролежнях ТУ 9393-001-42965160-2010; ТУ 9393-002-42965160-2009 002 03- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами