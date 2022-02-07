Повязка противоожоговая гелевая АППОЛО ПГ-ПАК-АИ 10х10СМ для оказания первой помощи и лечения ожогов 1-3 степени ТУ 9393-001-42965160-2010; ТУ 9393-002-42965160-2009,002 01

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Повязка противоожоговая гелевая АППОЛО ПГ-ПАК-АИ 10х10СМ для оказания первой помощи и лечения ожогов 1-3 степени ТУ 9393-001-42965160-2010; ТУ 9393-002-42965160-2009,002 01- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами