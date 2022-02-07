Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами / Повязка с метилурацилом ВОСКОПРАН индивидуальная упаковка 5х7.5СМ вялогранулирующие раны, раны на стадии заживления. 5ШТ ТУ 9393-003-527-08501-2002 ООО НПМ Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Повязка с метилурацилом ВОСКОПРАН индивидуальная упаковка 5х7.5СМ вялогранулирующие раны, раны на стадии заживления. 5ШТ ТУ 9393-003-527-08501-2002 ООО НПМ Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Повязка с метилурацилом ВОСКОПРАН индивидуальная упаковка 5х7.5СМ вялогранулирующие раны, раны на стадии заживления. 5ШТ ТУ 9393-003-527-08501-2002 ООО НПМ Россия- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    0
    Повязка с метилурацилом ВОСКОПРАН индивидуальная упаковка 5х7.5СМ вялогранулирующие раны, раны на стадии заживления. 5ШТ ТУ 9393-003-527-08501-2002 ООО НПМ Россия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    УПАК
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке

    Похожие товары

    Маска защитная одноразовая трехслойная на резинках 100ШТ ООО Казанская Фабрика Спецмедзащита Россия
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    от 180,4
    В корзину
    Пластырь фиксирующий гипоаллерген. нестер на неткан. основе Омнипор 50х5000ММ Пауль Хартманн АГ 900552, 900438
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    от 123,97
    В корзину
    Повязка на нетканой основе ОП неадгезивная абсорбирующая Курапор стерильная 7х5СМ послеоперационная 1ШТ
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    от 3798
    В корзину
    Салфетки медицинские Теласорб марлевая стер. с рентгеноконт. пластиной 50х60СМ 1ШТ 4542666 Пауль Хартманн АГ
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    Не указана
    В корзину
    Салфетки медицинские Стерилюкс ЕС марлевая стер. 7.5х7.5СМ 10ШТ 2320084/2321860 Пауль Хартманн АГ
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    от 37,95
    В корзину
    Салфетки медицинские Стерилюкс ЕС марлевая стер. 5х5СМ 100ШТ 418800 Пауль Хартманн АГ
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    от 144,21
    В корзину
    Салфетки медицинские Стерилюкс ЕС марлевая стер. 10х10СМ 5ШТ 232012/ 2321890 Пауль Хартманн АГ
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    от 30,36
    В корзину
    Салфетки медицинские Стерилюкс ЕС марлевая стер. 10х20СМ 3ШТ 2320161/2321920 Пауль Хартманн АГ
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    от 36,69
    В корзину
    Салфетки медицинские Стерилюкс ЕС марлевая стер. 10х10СМ 5ШТ 232189 Пауль Хартманн АГ
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    от 30,36
    В корзину
    Салфетки медицинские Стерилюкс ЕС марлевая нестер. 7.5х7.5СМ 100ШТ 4168027, 4168022 Пауль Хартманн
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    от 230,23
    В корзину
    Салфетки медицинские МолиНеа Плюс Д Пеленки впитывающие 60х90СМ 5ШТ 1639011 Пауль Хартман ООО
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    от 191,02
    В корзину
    Салфетки медицинские МолиНеа Плюс впитывающие ОП 60х60СМ 100ШТ 1614100 Пауль Хартман ООО
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    Не указана
    В корзину
    Позвонить