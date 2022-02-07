Повязка с метилурацилом ВОСКОПРАН индивидуальная упаковка 5х7.5СМ вялогранулирующие раны, раны на стадии заживления. 5ШТ ТУ 9393-003-527-08501-2002 ООО НПМ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Повязка с метилурацилом ВОСКОПРАН индивидуальная упаковка 5х7.5СМ вялогранулирующие раны, раны на стадии заживления. 5ШТ ТУ 9393-003-527-08501-2002 ООО НПМ Россия- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами