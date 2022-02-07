Покрытие гелевое прозрачное Гелепран-ЛК Лидокаин 75х50ММ раневое покрытие для местного обезболивания ран и ожогов. В косметологии: обезболивание, увлажнение и успокоение кожи после процедур 2ШТ ТУ 9393-008-52708501-2004 ООО НПМ Россия

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