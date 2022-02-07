Материал перевязочный гелевый прозрачный Гелепран-ЛК Мирамистин 75х50ММ раневое покрытие для лечение «сухих» ран (без раневого отделяемого): ожогов, пролежней, трофических и диабетических язв, острых условно-чистых ран. После проведения косметологических процедур — для успокоения, увлажнения кожи и ускорения заживления 2ШТ ТУ 9393-008-52708501-2004 ООО НПМ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Материал перевязочный гелевый прозрачный Гелепран-ЛК Мирамистин 75х50ММ раневое покрытие для лечение «сухих» ран (без раневого отделяемого): ожогов, пролежней, трофических и диабетических язв, острых условно-чистых ран. После проведения косметологических процедур — для успокоения, увлажнения кожи и ускорения заживления 2ШТ ТУ 9393-008-52708501-2004 ООО НПМ Россия- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами