Блок барабана Konica-Minolta ACEY01D Konica-Minolta bizhub 4000i/4020i IUP-34

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Блок барабана Konica-Minolta ACEY01D Konica-Minolta bizhub 4000i/4020i IUP-34- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства