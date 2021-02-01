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    Главная / Торговый портал / Блоки, части и принадлежности вычислительных машин / Втулка Konica Minolta A07H570500 для Konica Minolta Bizhub DF-61/Bizhub С360
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Втулка Konica Minolta A07H570500 для Konica Minolta Bizhub DF-61/Bizhub С360

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Втулка Konica Minolta A07H570500 для Konica Minolta Bizhub DF-61/Bizhub С360- Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
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    Втулка Konica Minolta A07H570500 для Konica Minolta Bizhub DF-61/Bizhub С360

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    Цена
    от 470,4
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ДИМИ-ДОС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      392
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      470,4
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область
      Подробнее
      470,4c НДС

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