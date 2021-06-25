Весы электронные Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 150КГ 50Г 300х300х25ММ металл/стекло белый

Спецификация
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
Тип: весы электронные; Материал платформы: металл, стекло
Элементы питания ААА - 4 шт;
Размер (ШхДхВ): 30х30х2,5 см;
Цвет белый; Максимальная нагрузка: 150 кг;
Точность измерения: 0,05 кг;
Единицы измерения: кг/фунты;
Автоматическое включение; Поверхность антискользящая;
Измеряют 13 параметров организма: массу и индекс массы тела, жировую и мышечную массу, содержания жидкости, белков и жиров, возраста тела, базального метаболизма, формы тела и массу костей, общую оценку здоровья и идеального веса.