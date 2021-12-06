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    Главная / Торговый портал / Конструкции сборные деревянные строительные (здания сборные деревянные) / Навес теневой пергола 23х6М возле открытого бассейна доска хвойных пород темно-коричневый
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Навес теневой пергола 23х6М возле открытого бассейна доска хвойных пород темно-коричневый

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Навес теневой пергола 23х6М возле открытого бассейна доска хвойных пород темно-коричневый- Конструкции сборные деревянные строительные (здания сборные деревянные)
    3
    Навес теневой пергола 23х6М возле открытого бассейна доска хвойных пород темно-коричневый

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 896000
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "СК МАСШТАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      896000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      896000
      Спецификация
      Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
      Характеристики
      Пергола (теневой навес возле открытого бассейна)
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      896000c НДС

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