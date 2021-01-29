Секция пеногасителя входит в состав газовых сепараторов ГП 805.00.000 1320

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Секция пеногасителя входит в состав газовых сепараторов ГП 805.00.000 1320- Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ