Насадка сетчатая НС-1320 входит в состав газовых сепараторов ГП 1236.00.000-02

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Насадка сетчатая НС-1320 входит в состав газовых сепараторов ГП 1236.00.000-02- Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ