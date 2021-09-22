Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло офисное Бюрократ CH-330M искусственная кожа/металл черный 86/99х44х57СМ газлифт- Мебель для офисов и предприятий торговли
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Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Минимальная партия
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Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Иркутская область, Камчатский край, Кемеровская область, Красноярский край, Новосибирская область, Томская область, Тюменская область, Хабаровский край