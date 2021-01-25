Ловушка для насекомых Airhot IK-40W 100М2 2 лампы 2х20ВТ 220В 645х120х375ММ 3.2КГ сталь окрашенная

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ловушка для насекомых Airhot IK-40W 100М2 2 лампы 2х20ВТ 220В 645х120х375ММ 3.2КГ сталь окрашенная- Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки