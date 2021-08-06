Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
Серия модели: ProPower
Цвет черный/"хром.сталь" Bosch ProPower MFW67440 Номинальная мощность 700 Вт. Мощность при блокировке мотора 2000 Вт. Производительность мясорубки 3.5 кг/мин. Количество насадок 7. Количество скоростей 1. Реверс.
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
Серия модели: ProPower
Цвет черный/"хром.сталь" Bosch ProPower MFW67440 Номинальная мощность 700 Вт. Мощность при блокировке мотора 2000 Вт. Производительность мясорубки 3.5 кг/мин. Количество насадок 7. Количество скоростей 1. Реверс.