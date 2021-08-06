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    Главная / Торговый портал / Электромясорубки / Электромясорубка Bosch ProPower MFW 67440 700ВТ 3.5КГ/МИН с насадками 7ШТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Электромясорубка Bosch ProPower MFW 67440 700ВТ 3.5КГ/МИН с насадками 7ШТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электромясорубка Bosch ProPower MFW 67440 700ВТ 3.5КГ/МИН с насадками 7ШТ- Электромясорубки
    7
    Электромясорубка Bosch ProPower MFW 67440 700ВТ 3.5КГ/МИН с насадками 7ШТ

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    Цена
    от 16400
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    Поставщики
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22620
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27144
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Номинальная мощность 700 Вт Мощность при блокировке мотора 2000 Вт Производительность мясорубки 3.5 кг/мин Количество насадок 7 Количество скоростей 1
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      27144c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22620
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27144
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      27144c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22620
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27144
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "КОМПАНИЯ СТРОЙПЕРСПЕКТИВА"
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      22620
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27144
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      27144
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "РамСнабИнвест"
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      22620
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27144
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Номинальная мощность 700 Вт Мощность при блокировке мотора 2000 Вт Производительность мясорубки 3.5 кг/мин Количество насадок 7 Количество скоростей 1
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      27144c НДС
    • ООО "РамСнабИнвест"
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      Цена без НДС, руб.
      21750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      26100
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Серия модели: ProPower Цвет черный/"хром.сталь" Bosch ProPower MFW67440 Номинальная мощность 700 Вт. Мощность при блокировке мотора 2000 Вт. Производительность мясорубки 3.5 кг/мин. Количество насадок 7. Количество скоростей 1. Реверс.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      26100c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      26100
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Серия модели: ProPower Цвет черный/"хром.сталь" Bosch ProPower MFW67440 Номинальная мощность 700 Вт. Мощность при блокировке мотора 2000 Вт. Производительность мясорубки 3.5 кг/мин. Количество насадок 7. Количество скоростей 1. Реверс.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      26100c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      20000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      24000c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      20000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      24000c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      19166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      23000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      23000c НДС
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      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      23000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      23000c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      18655
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22386
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Цена без НДС, руб.
      18655
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22386
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      22386c НДС
    • ООО "НАШ ПРОФИЛЬ"
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      Цена без НДС, руб.
      18311
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21973,2
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      20.0
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      Цена с НДС, руб.
      20800
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      20800c НДС
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      20.0
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      20800
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      20058
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      20.0
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      19200
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      18596,5
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