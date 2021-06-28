Цена без НДС, руб.
107203,38
Спецификация
Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
Характеристики
Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более 10,5
Номинальное напряжение, В 400
Температура мойки, °С, не менее 55
Температура ополаскивания, °С, не менее 85
Температура водопроводной сети, °С, не менее 5
Количество режимов мойки 2 (80 с, 140 с)
Производительность, тарелок/час 700*
Подача моющего средства ручная
Подача ополаскивающего средства автоматическая
Габаритные размеры, мм 725х830х1490(1920)
Масса, кг, не более 100