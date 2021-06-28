Характеристики

Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более 10,5 Номинальное напряжение, В 400 Температура мойки, °С, не менее 55 Температура ополаскивания, °С, не менее 85 Температура водопроводной сети, °С, не менее 5 Количество режимов мойки 2 (80 с, 140 с) Производительность, тарелок/час 700* Подача моющего средства ручная Подача ополаскивающего средства автоматическая Габаритные размеры, мм 725х830х1490(1920) Масса, кг, не более 100