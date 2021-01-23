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    Главная / Торговый портал / Проволока, прутки, профили титановые / Пруток титановый ОТ4 50ММ ГОСТ 26492-85
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Пруток титановый ОТ4 50ММ ГОСТ 26492-85

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пруток титановый ОТ4 50ММ ГОСТ 26492-85- Проволока, прутки, профили титановые
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    Пруток титановый ОТ4 50ММ ГОСТ 26492-85

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 4746,34
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    Единица измерения:
    КГ
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    Поставщики
    • ООО "УРАЛМЕТАЛЛСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3955,28
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4746,34
      Спецификация
      Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных
      Характеристики
      Минимальная партия
      20000
      Регионы поставки
      Подробнее
      4746,34c НДС
    • ООО "ТОРЭКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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