Припой оловянно-свинцовый ПОССу 30-2 Пт КР 8 8ММ ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 1299,99 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 35 чушка 420х210ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Труба Труба ТВЧ-А-К48-Т5/40-ЛТО 530х12ММ ТУ 1380-036-05757848-2015 ОАО "Выксунский металлургический завод" Прутки, профили, плиты, полосы и ленты танталовые Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 35 пруток 5-8ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 35 проволока 1.2-1.9ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 30 8ММ Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 40 проволока 1ММ катушка 0.1КГ Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Индий металлический высокой чистоты Ин00 ПАО "ЧЦЗ" Индий и изделия из него, порошки Не указана В корзину

Литье цветных металлов ч.КЗ03.013.353 (2323.114СБ/2323.114СБ1) БрО10Ф1 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 61М проволока 1.2-1.9ММ 8.5КГ/М3 1.1кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 8-3 проволока 2-4ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину