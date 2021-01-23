Припой оловянно-свинцовый ПОССу 30-2 Пт КР 8 8ММ ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 1299,99₽
Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 35 чушка 420х210ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Труба Труба ТВЧ-А-К48-Т5/40-ЛТО 530х12ММ ТУ 1380-036-05757848-2015 ОАО "Выксунский металлургический завод"
Прутки, профили, плиты, полосы и ленты танталовые
Не указана
Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 35 пруток 5-8ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 35 проволока 1.2-1.9ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС 30 8ММ
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС 40 проволока 1ММ катушка 0.1КГ
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Индий металлический высокой чистоты Ин00 ПАО "ЧЦЗ"
Индий и изделия из него, порошки
Не указана
Литье цветных металлов ч.КЗ03.013.353 (2323.114СБ/2323.114СБ1) БрО10Ф1
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 61М проволока 1.2-1.9ММ 8.5КГ/М3 1.1кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 8-3 проволока 2-4ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 50-0.5 пруток 5-8ММ 8.9КГ/М3 4.4кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана