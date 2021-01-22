Электроприбор Печь конвекционная Abat КЭП-6П 6 600х400ММ 270ГРАД ЦЕЛЬС 865х880х830ММ 2
Печи прочие; варочные котлы, кухонные плиты, варочные панели; грили, жаровни
от 142200₽
Изделие коптильня двухъярусная Кедр К2-0.8БНП 500х270х175ММ сталь 0.8ММ
Печи прочие; варочные котлы, кухонные плиты, варочные панели; грили, жаровни
от 2952₽
Тостер Scarlett SC-TM11015 700ВТ
Печи прочие; варочные котлы, кухонные плиты, варочные панели; грили, жаровни
Не указана
Электрогриль закрытый Tefal Optigrill+ XL с насадкой-противнем GC724D12 2400ВТ
Печи прочие; варочные котлы, кухонные плиты, варочные панели; грили, жаровни
от 30000₽
Печь конвекционная с электронным управлением Gierre MEGA 640 D регулируемое пароувлажнение, таймер 9300ВТ 380В 6 нержавеющая сталь AISI 430/стекло 600х400ММ GARBIN, FOINOX 270ГРАД ЦЕЛЬС 940х830х725ММ 80КГ Италия
Печи прочие; варочные котлы, кухонные плиты, варочные панели; грили, жаровни
от 306807,24₽
Печь конвекционная с цифровым управлением Radax Cekhov CC06DY0L лотки вместимостью 6 600х400-GN1/1 10500ВТ 270ГРАД ЦЕЛЬС 867х826х932ММ 98КГ
Печи прочие; варочные котлы, кухонные плиты, варочные панели; грили, жаровни
от 204000₽
Гриль барбекю на углях Nestler-Matho 380х255х95ММ нержавеющая сталь 0.2ММ n-m572
Печи прочие; варочные котлы, кухонные плиты, варочные панели; грили, жаровни
от 4070₽
Термостат защитный EGO 5519562090 для жарочной поверхности OZTI OGE 8090 Германия
Печи прочие; варочные котлы, кухонные плиты, варочные панели; грили, жаровни
от 10670₽
Печь конвекционная UNOX XFT 133 3000ВТ 220В 260ГРАД ЦЕЛЬС 600х655х509ММ 31КГ
Печи прочие; варочные котлы, кухонные плиты, варочные панели; грили, жаровни
от 48000₽
Вафельница Hurakan HKN-GES2M 1600ВТ 220В нержавеющая сталь чугун с антипригарным покрытием 300х380х250ММ
Печи прочие; варочные котлы, кухонные плиты, варочные панели; грили, жаровни
от 10200₽
Коптильня камера Helia Smoker 24 терморегулятор, электромеханическая панель управления, ёмкость для опилок, противень для копчения, решётки 1500ВТ 220В 250ГРАД ЦЕЛЬС 450х350х450ММ 29КГ
Печи прочие; варочные котлы, кухонные плиты, варочные панели; грили, жаровни
от 111904₽
Аппарат для приготовления блюд для приготовления блюд по технологии Sous Vide (в вакуумной упаковке) Vortmax VS One с циркуляционным вентилем, терморегулирующим подогревателем 2000ВТ 220В 50-80Л нержавеющая сталь IP X3 16.5СМ 80Л 20-100ГРАД ЦЕЛЬС 260х130х380ММ 5КГ Италия
Печи прочие; варочные котлы, кухонные плиты, варочные панели; грили, жаровни
от 58520₽