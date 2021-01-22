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    Главная / Торговый портал / Части светильников и осветительных устройств / Кронштейн однорожковый консольный К20-0.2-0.2-1-1 2000х200х2000ММ для опор ОГК сталь оцинкованная АО "Амира"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кронштейн однорожковый консольный К20-0.2-0.2-1-1 2000х200х2000ММ для опор ОГК сталь оцинкованная АО "Амира"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кронштейн однорожковый консольный К20-0.2-0.2-1-1 2000х200х2000ММ для опор ОГК сталь оцинкованная АО "Амира"- Части светильников и осветительных устройств
    15
    Кронштейн однорожковый консольный К20-0.2-0.2-1-1 2000х200х2000ММ для опор ОГК сталь оцинкованная АО "Амира"

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    Цена
    от 29000
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "УРАЛЭНЕРГОИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      29000
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Кронштейн К20-0.2-0.2-1-1, оцинк. АО "Амира
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      29000c НДС
    • ООО "КЛАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1150
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1380
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1380c НДС

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