Крафт-пакет бумажный самоклеющий для паровой стерилизации 150х300мм ГОСТ ISO11607-2011 и EN868 на бумажной стороне пакета нанесен индикатор класса 1

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Крафт-пакет бумажный самоклеющий для паровой стерилизации 150х300мм ГОСТ ISO11607-2011 и EN868 на бумажной стороне пакета нанесен индикатор класса 1- Бинты медицинские