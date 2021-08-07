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    Главная / Торговый портал / Бинты медицинские / Крафт-пакет бумажный самоклеющий для паровой стерилизации 150х300мм ГОСТ ISO11607-2011 и EN868 на бумажной стороне пакета нанесен индикатор класса 1
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Крафт-пакет бумажный самоклеющий для паровой стерилизации 150х300мм ГОСТ ISO11607-2011 и EN868 на бумажной стороне пакета нанесен индикатор класса 1

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Крафт-пакет бумажный самоклеющий для паровой стерилизации 150х300мм ГОСТ ISO11607-2011 и EN868 на бумажной стороне пакета нанесен индикатор класса 1- Бинты медицинские
    11
    Крафт-пакет бумажный самоклеющий для паровой стерилизации 150х300мм ГОСТ ISO11607-2011 и EN868 на бумажной стороне пакета нанесен индикатор класса 1

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    Цена
    от 2,4
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "СЕРВИС ПАРТНЕРЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,4
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      2,4
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,4c НДС

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