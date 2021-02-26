Держатель для стаканов для кулера на магните белый

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Держатель для стаканов для кулера на магните белый- Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки