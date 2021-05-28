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    Главная / Торговый портал / Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок / Элемент фильтрующий металлопорошковый воздушный N2726 для компрессора Junior II Bauer
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Элемент фильтрующий металлопорошковый воздушный N2726 для компрессора Junior II Bauer

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Элемент фильтрующий металлопорошковый воздушный N2726 для компрессора Junior II Bauer- Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок
    13
    Элемент фильтрующий металлопорошковый воздушный N2726 для компрессора Junior II Bauer

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    Цена
    от 2322
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    Поставщики
    • ООО "ЭКСПЕРТ-СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6200
      Спецификация
      Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Подробнее
      6200c НДС
    • ООО "МИКМА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4950
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5940
      Спецификация
      Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      5940c НДС
    • ООО "ССК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4784
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5740,8
      Спецификация
      Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5740,8c НДС
    • ООО "СПЕЦОПТТОРГ НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4340
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5208
      Спецификация
      Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5208c НДС
    • ООО "С-МАРИН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4030,99
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4837,19
      Спецификация
      Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      2000
      Регионы поставки
      Подробнее
      4837,19c НДС
    • ООО ПКФ "СПАСВЕЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4320
      Спецификация
      Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4320c НДС
    • АО "ТЕТИС ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1935
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2322
      Спецификация
      Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2322c НДС

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