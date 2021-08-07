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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты / Раствор для инфузий гемодиализный Accusol K+2 2ШТ RPE9702
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Раствор для инфузий гемодиализный Accusol K+2 2ШТ RPE9702

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Раствор для инфузий гемодиализный Accusol K+2 2ШТ RPE9702- Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты
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    Раствор для инфузий гемодиализный Accusol K+2 2ШТ RPE9702

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